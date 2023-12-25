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Удар по Чорнобаївці: окупанти вбили жінку – прокуратура

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Чорнобаївці: окупанти вбили жінку – прокуратура

Будинок у Чорнобаївці / Фото: Ярослав Янушевич

У Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула жінка.

У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу окупантів ввечері 24 грудня загинула 37-річна жінка.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.  

За даними слідства, 24 грудня близько 21:00 росіяни з артилерійської зброї обстріляли Чорнобаївку. Снаряд влучив у приватний  будинок – під завалами загинула 37-річна місцева жителька.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. 

За процесуального керівництва Олешківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупанти вгатили по Херсону – є жертви.

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Перегляди
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