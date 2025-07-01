Україна ще може перемогти у війні — за умови деяких рішень у Вашингтоні та Брюсселі

Збройні сили України. / © Getty Images

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Україна все ще може перемогти у війні — за умови зміни стратегії та реальної підтримки з боку Європи й США. Ключовим кроком може стати мобілізація близько $300 мільярдів заморожених російських активів, які перебувають під контролем західних країн.

Про це пише Foreign Affairs.

«Україна все ще може перемогти. Вона бореться розумно і здатна переламати хід битви за допомогою досконаліших безпілотників, систем ППО, ракет великої дальності та боєприпасів. Змінивши стратегію, Україна може виграти війну найближчим часом — якщо і Європа, і Сполучені Штати вирішать надати їй необхідну допомогу», — пишуть аналітики видання.

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Нова стратегія для України передбачає акцент на розумне ведення війни — через інвестиції в безпілотники, ППО, далекобійні ракети та боєприпаси. Ці елементи можуть переламати ситуацію на фронті, якщо Захід надасть необхідні ресурси — насамперед через використання заморожених російських активів.

Близько $300 мільярдів, переважно в юрисдикції ЄС, могли б бути спрямовані на декілька ключових напрямів:

Промислове виробництво безпілотників в Україні: розвиток давачів, контрзаходів проти РЕБ, масштабування інновацій.

Закупівля далекобійного озброєння в Європі: ракети, артилерія, створення виробничих ліній для зміцнення оборони України та НАТО.

Фінансування озброєнь зі США: системи ППО, високоточна далекобійна зброя, які критично важливі, але майже відсутні в Європі.

Захист критичної інфраструктури й енергосектору: відновлення розподільних пристроїв, підстанцій та підтримка гуманітарної сфери.

Однак поки що адміністрація Трампа не виявила готовності використовувати ці ресурси, навіть попри санкційний мандат, затверджений Конгресом. Це створює бар’єр для масштабного фінансування оборони України на критичному етапі війни.

Раніше повідомлялось, що Франція близька до ухвалення закону, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи під юрисдикцією Парижа. Якщо це станеться, країна стане першою у Європейському Союзі, яка піде на такий рішучий крок.

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