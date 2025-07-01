Украина еще может победить в войне — при условии некоторых решений в Вашингтоне и Брюсселе

Вооруженные силы Украины. / © Getty Images

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Украина все еще может победить в войне — при изменении стратегии и реальной поддержки со стороны Европы и США Ключевым шагом может стать мобилизация около $300 миллиардов замороженных российских активов, находящихся под контролем западных стран.

Об этом пишет Foreign Affairs.

"Украина все еще может победить. Она борется разумно и способна переломить ход битвы с помощью более совершенных беспилотников, систем ПВО, ракет большой дальности и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина может выиграть войну в ближайшее время — если и Европа, и Соединенные Штаты решат предоставить ей необходимую помощь".

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Новая стратегия для Украины предусматривает акцент на разумное ведение войны через инвестиции в беспилотники, ПВО, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Эти элементы могут переломить ситуацию на фронте, если Запад предоставит необходимые ресурсы — в первую очередь из-за использования замороженных российских активов.

Около $300 миллиардов, преимущественно в юрисдикции ЕС, могли бы быть направлены на несколько ключевых направлений:

Промышленное производство беспилотников в Украине: развитие датчиков, контрмер против РЭБ, масштабирование инноваций.

Закупка дальнобойного вооружения в Европе: ракеты, артиллерия, создание производственных линий для укрепления обороны Украины и НАТО.

Финансирование вооружений из США: системы ПВО, высокоточное дальнобойное оружие, критически важные, но почти отсутствующие в Европе.

Защита критической инфраструктуры и энергосектора: восстановление распределительных устройств, подстанций и гуманитарной сферы.

Однако пока администрация Трампа не проявила готовности использовать эти ресурсы, даже несмотря на санкционный мандат, утвержденный Конгрессом. Это создает барьер для масштабного финансирования обороны Украины на критическом этапе войны.

Ранее сообщалось, что Франция близка к принятию закона, разрешающего конфисковать замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа. Если это произойдет, страна станет первой в Европейском Союзе, которая пойдет на столь решительный шаг.

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