Українцям хочуть вручати повістки онлайн: що відомо

До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована.

У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним у месенджери.

Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський під час телемарафону.

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Він зауважив, до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому "технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн".

"На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.

Він також визнав, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що "через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом".

Нагадаємо, неявку до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) після належного отримання повістки в Україні кваліфікують як ухилення від мобілізації. Це тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу.

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