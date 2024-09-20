Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною шириться масштабна повітряна тривога: що відомо

Україною шириться масштабна повітряна тривога: що відомо

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Ракетна небезпека по всій території України, зліт МіГ-31К.

У п'ятницю, 20 вересня о 21:18, у Києві, а потім вже й по всій Україні, оголошено масштабну повітряну тривогу. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Швидкісна ціль на Дніпропетровщину!" – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі лунають вибухи

Потім стало відомо, що ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру. За попередніми даними, це могла бути ракета "Іскандер-М".

Затримано навідника! Вчиняв диверсії на залізниці та наводив російські ракети на військові об’єкти

Затримано навідника! Вчиняв диверсії на залізниці та наводив російські ракети на військові об’єкти

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація