Українські війська ліквідували ще одного російського полковника

Про це повідомили російські військові.

Українські військові ліквідували російського полковника Порохня Сергія.

Про його смерть повідомили росіяни, а Сухопутні війська ЗС України оприлюднили інформацію.

Зазначається, що Порохня був командиром 12 інженерної бригади.

Нагадаємо, що раніше аналітик мережі OSINT-розслідувачів INFORM-NAPALM Антон Павлушко розповів, як українцям вдається вираховувати командування росіян і проводити ліквідацію.

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