Українські війська ліквідували ще одного російського полковника

Про це повідомили російські військові.
Українські військові ліквідували російського полковника Порохня Сергія.
Про його смерть повідомили росіяни, а Сухопутні війська ЗС України оприлюднили інформацію.
Зазначається, що Порохня був командиром 12 інженерної бригади.
Нагадаємо, що раніше аналітик мережі OSINT-розслідувачів INFORM-NAPALM Антон Павлушко розповів, як українцям вдається вираховувати командування росіян і проводити ліквідацію.
Читайте також:
На Київщині "кадирівці" хотіли захопити у полон вихованців дитячого будинку - Денисенко
"Треба зупинити потоки брехні": Шмигаль вимагає припинити називати "спецоперацією" ситуацію в Україні
Дали задню: Facebook та Instagram заборонили заклики до смерті Путіна