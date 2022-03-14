Дали задню: Facebook та Instagram заборонили заклики до смерті Путіна

Проте бажати вбивств "російських окупантів" залишиться дозволеним.

Компанія Meta Platforms переглянула своє рішення щодо дозволу користувачам Facebook та Instagram висловлювати заклики до смерті президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє видання Reuters, компанія "звужує фокус", аби конкретизувати межі дозволеного. Відтепер заклики до вбивства Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заборонені.

Крім того, не допускаються заклики до насильства проти росіян загалом. А от бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення в Україну все ж дозволяється. Компанія трактуватиме це як можливість користувачів засудити російську агресію.

Тобто в соцмережах будуть дозволені лише заклики до смерті військ загарбника. Наприклад, вислови на кшталт "смерть російським окупантам", але за умови що вони не повідомляють конкретні способи здійснення вбивств або ж місце розташування ворожих цілей.

Ситуацію пояснив один з керівників компанії Meta Нік Клегг.

"Отже, щоб усунути будь-яку двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші вказівки, щоб чітко заявити, що ми не допускаємо закликів до смерті глави держави на наших платформах. Це складні рішення. Обставини в Україні швидко розвиваються. Ми намагаємося продумати всі наслідки, і тримаємо наші вказівки під постійним контролем, тому що контекст завжди розвивається", - сказав Клегг.

Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram заблокували на території РФ. Відповідне рішення ухвалив "Роскомнадзор".

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