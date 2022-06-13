Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські захисники на Харківщині збили російський вертоліт Ка-52

Дата публікації
Перегляди
1308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські захисники на Харківщині збили російський вертоліт Ка-52

Фото: commons.wikimedia.org

Українські захисники у Харківській області 13 червня збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Ворожий вертоліт, який бомбардував українців, збили на Ізюмському напрямку. 

Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр. 

"Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке. Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - наголосили українські захисники. 

Нагадаємо, у червні українські десантники збили сучасний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор

Читайте також:

Українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма

Українські військові знищили російський вертоліт "Алігатор" в районі Ізюма
Наступна публікація