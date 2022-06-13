Українські захисники на Харківщині збили російський вертоліт Ка-52

Українські захисники у Харківській області 13 червня збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Ворожий вертоліт, який бомбардував українців, збили на Ізюмському напрямку.
Про це повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке. Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - наголосили українські захисники.
Нагадаємо, у червні українські десантники збили сучасний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор.
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