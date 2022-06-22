"Ураганами" по селищу: на Донеччині рашисти б’ють по всьому навмання

Окупанти на Донеччині обстріляли Очеретине з реактивних систем залповою вогню калібру 220 міліметрів.

Селище в Ясинуватському районі майже щодня під прицілом рашистів. Окупанти знищили вже третю школу в Авдіївці, поціливши з "Градів", начинених магнієвим зарядом, йдеться в ТСН.

У будинку, де посічені осколками стіни, вибиті шибки і побитий дах, до прицільного обстрілу російськими військами, жили люди. «Вони б’ють, накривають площу, їхня авіація б’є по координатам, вони не перевіряють, що то за житловий будинок, або школа, їм по барабану, вони просто б’ють і все», - кажуть місцеві.

Мешканка сусіднього будинку 83-річного Євгена Васильовича обстріл рашистів застав на подвір’ї. Три пробиті вікна і посічений шифер на даху будинку вже замінив, натомість сарай відновлювати не буде, економить черепицю, бо боїться, що знову будуть обстрілі і нові руйнування.

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Від прильотів подружжя із сусіднього будинку ховається у підвалі, а коли російська артилерія затихає, чоловік з дружиною порається на городі. І радіє, що восени зробив запаси зерна, тепер є чим годувати курей.

Тут залишок снаряду калібру 220 міліметрів стирчить у землі впритул до багатоповерхівки - сюди російські військові поцілили з реактивноі системи «Ураган». «Снаряд був призначений для знищення цього житлового будинку, в якому живуть мирні люди, які стають заручниками війни», - переконані мисцеві.

Володимир тактику окупантів бити по цивільним добре вивчив від 2014 року. Його найдовша ротація тривала півтора роки і була на неподалік Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну він знову опинився там і лише дивом лишився живим, потрапивши під танковий обстріл на своїй автівці, яку він жартома називав «шоколадкою». «Це було ближче до Маріуполя. Машина моя, рятуючи мабуть життя мені з командиром, танк розстріляв її повністю», - каже військовий.

Замість прудкої «шоколадки» нині в батальйоні морської піхоти кілька одиниць трофейної техніки, завдяки якій бійці стримують просування російських військ.

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