В МЗС Швейцарії зробили заяву про переговори України та Росії

Очільник МЗС Швейцарії вважає, що Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що для припинення війни Росія має бути якимось чином залучена до переговорів з Україною.

Про це пише видання Watson.

"Необхідно зробити крок, щоб так чи інакше залучити Росію. Без Росії не буде миру, а український мирний план – це "фундамент" для припинення конфлікту з Москвою", - заявив він.

Він також додав, що міжнародне співтовариство повинно рухатися вперед, навіть якщо діалог між Києвом і Москвою ще не може відбутися, поки цьому перешкоджає військова ситуація.

"Ми повинні бути готові до того часу, коли умови дозволять провести мирні переговори", - заявив Кассіс.

Нагадаємо, Зеленський відповів, коли може закінчитися війна і від чого це залежить.

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