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В Одесі пролунав вибух

В Одесі пролунав вибух

В Одесі вдень 13 липня пролунав вибух / Фото: Associated Press

В області лунала повітряна тривога.

В Одесі вдень 13 липня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку міста.

Наразі подробиць про причини та наслідки вибуху в Одесі немає.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух: що відомо. 

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