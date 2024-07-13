В Одесі пролунав вибух

В області лунала повітряна тривога.
В Одесі вдень 13 липня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.
Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку міста.
Наразі подробиць про причини та наслідки вибуху в Одесі немає.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух: що відомо.
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