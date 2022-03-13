В окупантів немає сили і духу підкорити українців — Зеленський

Президент зазначив, що всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі.

Російські окупанти не можуть підкорити українців, адже тримаються лише на насильстві і терорі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили. Немає такого духу. Вони тримаються лише на насильстві. Лише на терорі. Лише на зброї, якої в них багато", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя.

"Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі. Тільки дуже важка боротьба за виживання", — зазначив президент.

Він звернув увагу, що Кремль перетворює свою державу на аналог так званих "ЛДНР" — "на велику, ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність, насильство". За словами Зеленського, люди тікатимуть з РФ.

"Подивіться, хто зараз їде з Росії, хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це ІТвці, які не хочуть жити на території, де свободи зовсім немає. Це бізнесмени, які відчувають, що у них все відберуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варте", — говорить глава держави.

Зеленський наголосив, що Росія зараз втрачає мізки, таланти і гроші.

"Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані "ДНР" і "ЛНР" — тільки повна деградація", — попередив він.