Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих російських військових

У Росії на звернення міжнародної організації щодо вивезення тіл окупантів наразі не реагують.

Україна звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хресна по допомогу у вивезенні зі своєї території тіл загиблих у війні російських військових і отримала відповідь.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Вони нам надали мішки. Ми теж по них звертались, бо в нас не було такої великої кількості своїх. Звернулись вони (Червоний Хрест – ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає", ­– розповіла Верещук.

Нагадаємо, що Росія відмовляється забирати на свою територію тіла своїх загиблих військових.

Зокрема, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, окупанти самі ж спалюють ці тіла у мобільних крематоріях.

Як повідомила "Радіо Свобода" 12 березня, у кількох містах Білорусі морги переповнені тілами російських військових. Так, шпиталі в Гомелі, Мозирі та Наровлі від першого дня війни РФ проти України почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

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