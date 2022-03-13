У оккупантов нет силы и духа покорить украинцев — Зеленский

Президент отметил, что всюду, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны.

Российские оккупанты не могут покорить украинцев, ведь держатся только на насилии и терроре.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что у оккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни.

"Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны. Только очень тяжелая борьба за выживание", — отметил президент.

Он обратил внимание, что Кремль превращает свое государство в аналог так называемых "ЛДНР" — "в большую, изолированную от всего мира зону, где будет царствовать бедность, насилие". По словам Зеленского, люди будут убегать из РФ.

"Посмотрите, кто сейчас едет из России, кто выводит свой бизнес. Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это ІТишники, которые не хотят жить на территории, где свободы совсем нет. Это бизнесмены, которые чувствуют, что у них все отберут. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит", — говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия сейчас теряет мозги, таланты и деньги.

"Но если это происходит с Россией, то что ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР" — только полная деградация", — предупредил он.