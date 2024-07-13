В ОСУВ "Хортиця" розповіли, яких військових бракує в ЗСУ

Військові розповіли, кого сьогодні бракує в українській армії.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що сьогодні Збройним силам України особливо не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу на лінії бойового зіткнення.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, брак відчувається попри те, що рекрутинг працює і бригади оновлюються. Тому зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

"Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", - зазначив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Нагадаємо, дипломат зробив невтішні висновки після саміту НАТО у Вашингтоні.

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