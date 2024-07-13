Дорогою із саміту НАТО Зеленський зробив несподівану зупинку

У суботу, 13 липня, повертаючись із саміту НАТО у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський відвідав Ірландію, де провів зустріч із прем’єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі українського президента.

З очільником ірландського уряду Володимир Зеленський обговорив подальшу підтримку України, зокрема продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці.

“Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей”, - йдеться у повідомленні.

Український президент висловив подяку Ірландії за підтримку Саміту миру у Швейцарії.

“Дякую премʼєр-міністру за велику особисту увагу та залученість до зусиль із повернення дітей додому”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на саміті НАТО, який відбувався у Вашингтоні 9-11 липня, Сполучені Штати разом із партнерами оголосили про передавання Україні 5 додаткових систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський пропустив урочистості з нагоди відкриття саміту, на які був запрошений разом з іншими лідерами.

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