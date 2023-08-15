В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Українців закликають бути в укриттях.
В Україні у вівторок, 15 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу. В усіх областях існує ракетна загроза.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Станом на 20:27 повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. Людей закликають негайно пройти до укриттів, оскільки існує загроза ракетних ударів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про зліт російських МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".
"Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородської області рф!", - наголосили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, близько 4:00 вівторка ,15 серпня, під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.
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