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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина та мапа

Повітряна тривога 15 серпня / Фото: ТСН.ua

Українців закликають бути в укриттях.

В Україні у вівторок, 15 серпня, оголосили масштабну повітряну тривогу. В усіх областях існує ракетна загроза. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Станом на 20:27 повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. Людей закликають негайно пройти до укриттів, оскільки існує загроза ракетних ударів. 

Повітряна тривога 15 серпня / © t.me/povitryanatrivogaaa
Повітряна тривога 15 серпня / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про зліт російських МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал". 

"Зафіксовано зліт ворожих МиГ-31 з аеродрому Саваслейка в Нижньогородської області рф!", - наголосили у ПС ЗСУ. 

Нагадаємо, близько 4:00 вівторка ,15 серпня, під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет.

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Дата публікації
Перегляди
8262
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