В Україні запрацював застосунок для перевірки підозрілих осіб

В Україні запрацював застосунок для перевірки підозрілих осіб

"ТиХто" створений для того, аби спростити процедуру перевірки, зокрема, на блокпостах.

В Україні запрацював застосунок для перевірки підозрілих осіб – "ТиХто".

Він створений для того, аби спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Застосунок розробили команди YouControl та Artellence за підтримки кіберфахівців СБУ.

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України, "ТиХто" не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завдяки йому можна перевірити:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим

чи перебуває людина в державному розшуку

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець"

чи перебуває авто особи в розшуку

Завантажити можна за посиланнями: Google Play та App Store.

Правоохоронці також наголосили, що у разі виявлення за допомогою застосунку "фактору ризику" необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур.

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