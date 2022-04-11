"ТиХто" создан для того, чтобы упростить процедуру проверки, в частности, на блокпостах.
В Украине заработало приложение для проверки подозрительных лиц — "ТиХто".
Он создан для того, чтобы упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение разработали команды YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ.
Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, "ТиХто" не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров.
Благодаря ему можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, паспорт недействителен и считается ли он потерянным
- находится ли человек в государственном розыске
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов
- есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец"
- находится ли авто лица в розыске
Загрузить можно по ссылкам: Google Play и App Store.
Правоохранители также отметили, что в случае обнаружения с помощью применения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур.
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