Вибухи у Кривому Розі: влада повідомила, що сталося

Ворог також обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду.

Після вибухів у Кривому Розі в ніч проти 15 листопада стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по місту.

Про це керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Мережі.

Вілкул написав, що вночі російські окупанти атакували Україну та Кривий Ріг ракетами. Наслідки ще уточнюються. Минулося без жертв.

Станом на ранок 15 листопада ситуація в місті контрольована. Уся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Обстріли Дніпропетровщини

"На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог із важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду, також атакував Нікополь двома дронами-камікадзе. Без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було", – повідомив керівник Ради оборони міста.

Нагадаємо, близько опівночі у Кривому Розі пролунали вибухи та повідомлялося про роботу ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Там пекло війни! Гарячі новини з фронтів на ранок 15 листопада

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