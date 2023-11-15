Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Кривом Роге: власти сообщили, что произошло

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1435
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Кривом Роге: власти сообщили, что произошло

Ракетный удар / Фото: ТСН.ua

Враг также обстрелял Никополь и Марганецкую громаду.

После взрывов в Кривом Роге в ночь на 15 ноября стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по городу.

Об этом руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Сети.

Вилкул написал, что ночью российские оккупанты атаковали Украину и Кривой Рог ракетами. Последствия еще уточняются. Обошлось без жертв.

По состоянию на утро 15 ноября ситуация в городе контролируемая. Вся важнейшая инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Обстрелы Днепропетровщины

"На нашем направлении в Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганецкую громаду, также атаковал Никополь двумя дронами-камикадзе. Без потерь. В Криворожском районе обстрелов не было", – сообщил руководитель Совета обороны города.

Напомним, около полуночи в Кривом Роге раздались взрывы и сообщалось о работе ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Там ад войны! Горячие новости с фронтов на утро 15 ноября

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1435
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация