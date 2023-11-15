Взрывы в Кривом Роге: власти сообщили, что произошло

Враг также обстрелял Никополь и Марганецкую громаду.

После взрывов в Кривом Роге в ночь на 15 ноября стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по городу.

Об этом руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Сети.

Вилкул написал, что ночью российские оккупанты атаковали Украину и Кривой Рог ракетами. Последствия еще уточняются. Обошлось без жертв.

По состоянию на утро 15 ноября ситуация в городе контролируемая. Вся важнейшая инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Обстрелы Днепропетровщины

"На нашем направлении в Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганецкую громаду, также атаковал Никополь двумя дронами-камикадзе. Без потерь. В Криворожском районе обстрелов не было", – сообщил руководитель Совета обороны города.

Напомним, около полуночи в Кривом Роге раздались взрывы и сообщалось о работе ПВО.

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