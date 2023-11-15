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На Харківщини підірвався цивільний автомобіль – загинула людина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Харківщини підірвався цивільний автомобіль – загинула людина

Міна / Ілюстративне фото DRC

Автомобіль підірвався на вибуховому пристрої.

На Харківщині, у селі Григорівка, що в Ізюмському районі, 14 листопада на вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, загинув чоловік.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення та був госпіталізований", - уточнив Синєгубов.

 У Харківській області триває розмінування. Так, за добу піротехніки ДСНС обстежили понад 7,7 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Одещині підірвали протикорабельну міну (відео).

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Перегляди
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