"Відіб’ємося": Єрмак про ракетний обстріл України

Росія знову випустила ракети по Україні.

У суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО.

"ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою", - написав він.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у південних областях України. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що над нашою країною зафіксували ракети росіян, а пізніше повідомив про роботу ППО.

На тлі чергової масованої атаки росіян у Херсоні, Черкаській та Житомирській областях почалися аварійні відключення світла. Також аналогічні заходи запровадили і у Лозівській громаді Харківської області - там повністю вимкнули світло.

Читайте також: