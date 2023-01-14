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Ракети наближаються до Житомирщини – голова ОВА

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2094
Час на прочитання
1 хв
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Ракети наближаються до Житомирщини – голова ОВА

Фото: ТСН.ua

Обласна влада закликає залишатися в укриттях.

Російські ракети наближаються до меж Житомирської області 14 січня, небезпека триває.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ракетна небезпека триває. Деякі ракети наближаються до меж Житомирщини. Залишайтеся в укриттях", – закликав голова області.

Зауважимо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович попередив про масштабний наліт та закликав не нехтувати сигналами тривоги.

Загроза ракетного обстрілу по всій Україні!

Загроза ракетного обстрілу по всій Україні!

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Дата публікації
Перегляди
2094
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