Ракети наближаються до Житомирщини – голова ОВА

Обласна влада закликає залишатися в укриттях.
Російські ракети наближаються до меж Житомирської області 14 січня, небезпека триває.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ракетна небезпека триває. Деякі ракети наближаються до меж Житомирщини. Залишайтеся в укриттях", – закликав голова області.
Зауважимо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович попередив про масштабний наліт та закликав не нехтувати сигналами тривоги.
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