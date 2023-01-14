Ракети наближаються до Житомирщини – голова ОВА

Російські ракети наближаються до меж Житомирської області 14 січня, небезпека триває.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ракетна небезпека триває. Деякі ракети наближаються до меж Житомирщини. Залишайтеся в укриттях", – закликав голова області.

Зауважимо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович попередив про масштабний наліт та закликав не нехтувати сигналами тривоги.

Загроза ракетного обстрілу по всій Україні!

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