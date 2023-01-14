Арестович попередив про масштабний наліт ракет

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив про масштабний наліт та закликав не нехтувати сиренами.

Про це Арестович написав у Telegram-каналі.

"Не викладаємо результати влучень. Не викладаємо роботу ППО. Не ігноруємо, масштабний наліт", - йдеться у його повідомленні.

Варто зазначити, в Україні втретє за день оголосили тривогу. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали "червоніти" західні регіони. Станом на 15:02 "тривога" у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.

Відомо, що в Миколаївській області під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО.

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