Арестович предупредил о масштабном налете ракет

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил о масштабном налете и призвал не пренебрегать сиренами.

Об этом Арестович написал в Telegram-канале.

"Не выкладываем результаты попаданий. Не выкладываем работу ПВО. Не игнорируем, масштабный налет", — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что в Украине третий день за день объявили тревогу. Она тревога началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

После этого глава Николаевской ОВ Виталий Ким предупредил, что первые российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

Известно, что в Николаевской области во время воздушной тревоги сработали силы ПВО.

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