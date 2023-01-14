"Отобьемся": Ермак о ракетных обстрелах Украины

Россия снова выпустила ракеты по Украине.

В субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО.

"ПВО и авиация работают, отобьемся, хотя враг никак не изменит тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", – написал он.

Напомним, первые взрывы прогремели в южных областях Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что над нашей страной зафиксировали ракеты россиян, а позже сообщил о работе ПВО.

На фоне очередной массированной атаки россиян в Херсоне, Черкасской и Житомирской областях начались аварийные отключения света. Также аналогичные мероприятия ввели и в Лозовской громаде Харьковской области – там полностью выключили свет.

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