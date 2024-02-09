Військовий експерт назвав ударний напрямок для ЗСУ

Лівобережжя Херсонщини стане однією з найперспективніших ділянок фронту для просування ЗСУ навесні, якщо буде ухвалено рішення про контрнаступ. Тоді Сили оборони могли б просунутися у напрямку до Криму, якщо Захід надасть винищувачі F-16 і ракети Taurus.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив в інтерв'ю "Главреду".

За словами експерта, для цього потрібна західна авіація і далекобійні озброєння. Перспективи виходу до півострову залежать від темпу операції та рівня військової підтримки з боку союзників.

"Однією з перспективних ділянок, за умови підтримки нашого угруповання силами протиповітряної оборони, броньованої техніки, просування я бачу розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини з виходом до адмінмежі з окупованим Кримом. Відповідно, коли в нас будуть F-16 з далекобійними ракетами, з'являться "Тауруси", ми матимемо вогневу підтримку, щоб продовжувати операції з ураження військових об'єктів ворога у Криму, щоби розчищати дорогу для ведення наступальних дій у цьому напрямі. Цей напрямок заходу з флангу в тил ворожому угрупованню буде з негативними наслідками для російських військ", - пояснив аналітик.

Втім, наголошує Мусієнко, все залежатиме від розвитку ситуації. Зокрема, від того, наскільки ЗСУ "вдасться забезпечити темп операції".

"Щонайменше до того, щоб дійти до адмінкордону з Кримом і мати змогу завдавати ударів більшою кількістю видів озброєння по більшій кількості об'єктів і могутніше бити по ворогу в Криму, ми маємо можливості та шанси ще в цьому році", - наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь повідомляв, що спецоперація зі звільнення Криму триває. Зокрема, Україна завдає потужних ударів по російських об'єктах у Росії та Криму.

Читайте також: