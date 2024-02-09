Военный эксперт назвал ударное направление для ВСУ

Левобережье Херсонщины станет одним из самых перспективных участков фронта для продвижения ВСУ весной, если будет принято решение о контрнаступлении. Тогда Силы обороны могли бы продвинуться в направлении Крыма, если Запад предоставит истребители F-16 и ракеты Taurus.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в интервью "Главреду".

По словам эксперта, для этого нужна западная авиация и дальнобойное вооружение. Перспективы выхода на полуостров зависят от темпа операции и уровня военной поддержки со стороны союзников.

"Одним из перспективных участков, при условии поддержки нашей группировки силами противовоздушной обороны, бронированной техники, продвижение я вижу расширение плацдарма на левобережье Херсонщины с выходом к админгранице с оккупированным Крымом. Соответственно, когда у нас будут F-16 с дальнобойными ракетами, появятся "Таурусы", мы будем иметь огневую поддержку, чтобы продолжать операции по поражению военных объектов врага в Крыму, чтобы расчищать дорогу для ведения наступательных действий в этом направлении., – объяснил аналитик.

Впрочем, отмечает Мусиенко, все будет зависеть от развития ситуации. В частности, от того, насколько ВСУ "удастся обеспечить темп операции".

"По меньшей мере до того, чтобы дойти до админграницы с Крымом и иметь возможность наносить удары большим количеством видов вооружения по большему количеству объектов и мощнее бить по врагу в Крыму, мы имеем возможности и шансы еще в этом году", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, ранее заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сообщал, что спецоперация по освобождению Крыма продолжается. В частности, Украина наносит мощные удары по российским объектам в России и Крыму.

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