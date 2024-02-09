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Военный эксперт назвал ударное направление для ВСУ

Военный эксперт назвал ударное направление для ВСУ

ВСУ.

Для удачного продвижения сил обороны необходимо вооружение.

Левобережье Херсонщины станет одним из самых перспективных участков фронта для продвижения ВСУ весной, если будет принято решение о контрнаступлении. Тогда Силы обороны могли бы продвинуться в направлении Крыма, если Запад предоставит истребители F-16 и ракеты Taurus.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в интервью "Главреду".

По словам эксперта, для этого нужна западная авиация и дальнобойное вооружение. Перспективы выхода на полуостров зависят от темпа операции и уровня военной поддержки со стороны союзников.

"Одним из перспективных участков, при условии поддержки нашей группировки силами противовоздушной обороны, бронированной техники, продвижение я вижу расширение плацдарма на левобережье Херсонщины с выходом к админгранице с оккупированным Крымом. Соответственно, когда у нас будут F-16 с дальнобойными ракетами, появятся "Таурусы", мы будем иметь огневую поддержку, чтобы продолжать операции по поражению военных объектов врага в Крыму, чтобы расчищать дорогу для ведения наступательных действий в этом направлении., – объяснил аналитик.

Впрочем, отмечает Мусиенко, все будет зависеть от развития ситуации. В частности, от того, насколько ВСУ "удастся обеспечить темп операции".

"По меньшей мере до того, чтобы дойти до админграницы с Крымом и иметь возможность наносить удары большим количеством видов вооружения по большему количеству объектов и мощнее бить по врагу в Крыму, мы имеем возможности и шансы еще в этом году", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, ранее заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сообщал, что спецоперация по освобождению Крыма продолжается. В частности, Украина наносит мощные удары по российским объектам в России и Крыму.

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