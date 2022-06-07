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Ворог відчув на собі гелікоптерні удари - оперативне командування "Південь"

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Ворог відчув на собі гелікоптерні удари - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 06 червня 2022. 

На лінії зіткнення південного фронту ситуація залишається напруженою.

Про це у повідомленні у Facebook зауважує оперативне командування "Південь". 

Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, росіяни гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

Тим часом ворог відчув на собі два гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також два авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.

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