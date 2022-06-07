Ворог відчув на собі гелікоптерні удари - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 06 червня 2022.
На лінії зіткнення південного фронту ситуація залишається напруженою.
Про це у повідомленні у Facebook зауважує оперативне командування "Південь".
Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, росіяни гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.
Тим часом ворог відчув на собі два гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також два авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.
Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.
Читайте також:
- "Україна не може програти": Подоляк пояснив, скільки ще триватиме війна з Росією
- Що заважає Заходу надати Україні важке озброєння та літаки: Данілов повідомив про побоювання країн
- "Росія розвалиться при нашій пам'яті": Данілов заявив, що після розколу РФ її необхідно буде позбавити зброї