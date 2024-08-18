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Втрати РФ у війні проти України: Генштаб повідомив нові дані

Втрати РФ у війні проти України: Генштаб повідомив нові дані

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок 18 серпня 2024 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб 
  • танків ‒ 8508 (+7) 
  • бойових броньованих машин AFVs ‒ 16480 (+7) 
  • артилерійських систем –  17056 (+71) 
  • РСЗВ – 1161 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 923 
  • літаків – 367 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 13752 (+38)
  • крилаті ракети ‒ 2432 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) 
  • спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)

Ранше стало відомо, що 10 серпня в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК “Стінгер”. Екіпаж повністю ліквідований.

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