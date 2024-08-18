Втрати РФ у війні проти України: Генштаб повідомив нові дані

Окупанти втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок 18 серпня 2024 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб

танків ‒ 8508 (+7)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 16480 (+7)

артилерійських систем – 17056 (+71)

РСЗВ – 1161 (+1)

засоби ППО ‒ 923

літаків – 367

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38)

крилаті ракети ‒ 2432

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79)

спеціальна техніка ‒ 2846 (+2)

Ранше стало відомо, що 10 серпня в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК “Стінгер”. Екіпаж повністю ліквідований.

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