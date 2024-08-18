Потери РФ в войне против Украины: Генштаб сообщил новые данные

Оккупанты теряют технику и живую силу на поле боя.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов по состоянию на утро 18 августа 2024 года. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 599350 (+1170) человек

танков ‒ 8508 (+7)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 16480 (+7)

артиллерийских систем – 17056 (+71)

РСЗО – 1161 (+1)

средства ПВО ‒ 923

самолетов – 367

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13752 (+38)

крылатые ракеты ‒ 2432

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 22992 (+79)

специальная техника ‒ 2846 (+2)

Ранее стало известно, что 10 августа в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен с ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

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