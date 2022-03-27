З "навчань" в Україні додому доправили 600 тіл, триває упізнання російських "героїв"

Загиблих окупантів доправили у військові гарнізони в Нижньогородської області.

За останні п'ять днів до Нижньогородської області Російської Федерації доставили близько 600 тіл загиблих окупантів.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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"У військові гарнізони в Нижньогородської області за останні п'ять днів доставлено близько 600 тіл російських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на території України", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що станом на 27 березня, 32-гу добу війни, українська армія ліквідувала вже 16 600 російських загарбників. Близько тисячі окупантів перебувають у полоні. Також росіяни втратили тисячі одиниць своєї техніки. УКраїнські захисники підбили 127 гелікоптерів, 121 літак. Загалом повітряні сили противника втратили вже 248 одиниць найдорожчого виду озброння та 56 безпілотників. Також знищено більш як 50 комплексів протиповітряної оборони, 93 реактивні системи залпового вогню - це "Гради", "Смерчі" та "Урагани", якими ворожі сили гатять по українських містах.

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