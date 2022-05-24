За добу окупанти вбили 12 мирних мешканців Донецької області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

За добу, 24 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули 12 мирних мешканців.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 427 цивільних, 1156 зазнав поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Фото: Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 травня, обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів.

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