За добу окупанти вбили 12 мирних мешканців Донецької області

Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.
За добу, 24 травня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули 12 мирних мешканців.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Зазначимо, через російську агресію на Донеччині загинуло 427 цивільних, 1156 зазнав поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 травня, обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів.
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