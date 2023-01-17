Категорія
Війна
Наживо Усі публікації Краще з Youtube Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт Редакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів

Автор
Ірина Загородня Ірина Загородня
Дата публікації
Перегляди
281
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів

Фото: Associated Press

За добу ЗСУ ліквідували 870 російських військових.

Таким чином, станом на 17 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 116 950 осіб. Дані уточнюються.

Про це 17 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 116950 (+870) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3121 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од.
  • артилерійських систем – 2104 (+5) од.
  • РСЗВ – 441 (+3) од.
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
  • літаків – 286 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од.
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 17 січня повідомили, що українські захисники минулої доби вразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів. 

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів

Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗА 16 СІЧНЯ: Росія хоче перехопити ініціативу у війні!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
281
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація