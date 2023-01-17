За добу ЗСУ ліквідували 870 російських окупантів

Таким чином, станом на 17 січня 2023 року загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 116 950 осіб. Дані уточнюються.

Про це 17 січня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 116950 (+870) осіб ліквідовано

танків ‒ 3121 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од.

артилерійських систем – 2104 (+5) од.

РСЗВ – 441 (+3) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 286 (+0) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0) од.

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі/катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Нагадаємо, що у Генштабі у зведенні станом на ранок 17 січня повідомили, що українські захисники минулої доби вразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та ворожий склад боєприпасів.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів

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