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За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
1876
Время на прочтение
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За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских оккупантов

Фото: Associated Press

За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских военных.

Таким образом, по состоянию на 17 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 116 950 человек. Данные уточняются.

Об этом 17 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 116950 (+870) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3121 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 6215 (+11) ед.
  • артиллерийских систем – 2104 (+5) ед.
  • РСЗО – 441 (+3) ед.
  • средства ПВО – 220 (+0) ед.
  • самолетов – 286 (+0) ед.
  • вертолетов – 276 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0)
  • корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4877 (+7) ед.
  • специальная техника – 190 (+0)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 17 января сообщили, что украинские защитники за прошлые сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и вражеский состав боеприпасов.

Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов

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Дата публикации
Просмотры
1876
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