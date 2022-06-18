За вихідні на фронті станеться щось важливе - Арестович

Подробиці радник голови Офісу президента розкривати не став.

До понеділка, 20 червня, на фронті станеться щось важливе.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Відповідаючи на запитання, яка перспектива у ЗСУ на Ізюмському напрямку Арестович розповів наступне: "Ми рухаємось. Це рух з боями… Судячи з відкритих заяв нашого Генштабу, за назвами наших населених пунктів, ми рухаємося вздовж Сіверського Дінця, завдаємо різних неприємностей і заразом переглядаємо варіанти того, чи не даємо їм переправлятися і навіть мріяти про переправу в тих районах. Ми знаємо, що робимо. Питання успіху цього руху – питання спірне. Невідомо, якими силами ми наступаємо… Рухаємось".

На сьогодні нових населених пунктів ні на Харківському, ні на Херсонському напрямі, за словами радника голови ОП, немає, що, зазвичай, з військової точки зору означає, що сторони загальмувалися та підтягують резерви для подальшого наступу, створюють можливості для продовження наступу. Це стосується Херсонського та Харківського напрямів.

"А противник тисне від Слов'янського та Попаснянського напрямів дуже сильно, і південніше – з південного сходу на лисичанську та сєвєродонецьку агломерацію… Я скажу, що це розв'яжеться. У понеділок буде багато нової інформації, нового розуміння, що сталося за цей час, куди рушили, куди не рушили, успіх це чи неуспіх...", - зазначив Арестович.

Радник керівника ОП додав в понеділок буде нова інформація. "І можу точно сказати – за цей час щось станеться, щось суттєве", - заінтригував Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив про 30-50% "відмовників" у російській армії, заявивши, що це колосальна цифра.

У бою під Ізюмом загинув активіст Роман Ратушний

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