Залужний декілька днів працював з військовими на передовій – деталі (фото)

Валерій Залужний та Сергій Шаптала провели кілька днів на передовій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Про це Головнокомандувач повідомив у Telegram.

"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Також Валерій Залужний обговорив із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, який міг змінити перебіг війни, але США були проти.

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