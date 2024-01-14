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Залужний декілька днів працював з військовими на передовій – деталі (фото)

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій – деталі (фото)

Валерій Залужний / Фото: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Валерій Залужний та Сергій Шаптала провели кілька днів на передовій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса".

Про це Головнокомандувач повідомив у Telegram.  

"Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Залужний декілька днів працював з військовими на передовій / ©
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій / ©
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій / ©
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій / ©
Залужний декілька днів працював з військовими на передовій

Також Валерій Залужний обговорив із командувачем Військово-морських сил питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, який міг змінити перебіг війни, але США були проти.

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