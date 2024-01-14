Залужный несколько дней работал с военными на передовой – детали (фото)

Валерий Залужный и Сергей Шаптала провели несколько дней на передовой.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

Об этом Главнокомандующий сообщил в Telegram.

"Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", — говорится в сообщении.

Залужный несколько дней работал с военными на передовой

Залужный несколько дней работал с военными на передовой

Залужный несколько дней работал с военными на передовой

Залужный несколько дней работал с военными на передовой

Также Валерий Залужный обсудил с командующим Военно-морскими силами вопросы по ситуации в акватории Черного моря.

Напомним, по данным СМИ, Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, который мог изменить течение войны, но США были против.

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