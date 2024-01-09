Их будет не хватать: кронпринцесса Мэри и ее идеальные реверансы

Нам будет не хватать этого мастерства Ее Высочества, но уже в новом статусе Ее Величества таких реверансов публике не видать. Сегодня мы решили вспомнить некоторые из них.

На этом фото кронпринцесса Мэри запечатлена в реверансе перед королевой Максимой в аэропорту Копенгагена в марте 2015 года. Тогда королевская чета Нидерландов прибыла с государственным визитом в Данию.

Кронпринцесса Мэри в реверансе перед королевой Максимой / Фото: Getty Images

Летом 2022 года датская кронпара находилась с официальным визитом в Нидерландах и мы снова видели реверанс принцессы Мэри перед королевой Максимой. Это было на вечернем приеме, где кронпринцесса появилась в в черном платье с прозрачной вставкой на груди и обута в желтые туфли с пряжками и на каблуках.

Кронпринцесса Мэри и королева Максима / Фото: Getty Images

Еще один реверанс от Мэри мы видели в ноябре 2023 года, когда в Данию с визитом приезжала испанская королевская чета – король Филипп VI и королева Летиция. Супруга наследного принца Фредерика, изящно присела в реверансе перед королем Испании Филиппом VI на красной дорожке в аэропорту в знак приветствия. Реверанс получился очень глубоким и красивым, видно, что Мэри настоящий мастер этого дела.

Кронпринцесса Мэри и король Испании Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали подробнее о том, кто такая новая королева Дании и что о ней известно.

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