Ровная спина и улыбка на лице: как выглядит идеальный реверанс принцессы Уэльской

Мы уже неоднократно показывали вам идеальные реверансы супруги принца Уильяма.

Этот она сделала перед покойной королевой Елизаветой II, когда вместе с принцем Уильямом присутствовала на мероприятии, чтобы поблагодарить местных волонтеров и ключевых работников от организаций и благотворительных организаций Беркшира, которые должны были в том году работать волонтерами или помогать другим в период Рождества во дворе Виндзорского замка. Фото было сделано 8 декабря 2020 года, за два года до того, как королева Елизавета II мирно скончалась в замке Балморал.

Реверанс принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

На фото видно, как Кейт в длинном изумрудном пальто идеально выставила левую ногу назад слегка присев в коленях. При этом у нее была ровная спина и улыбка на лице. С чем с чем, а с реверансами у Кейт никогда не было проблем.

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