Зеленський: росіяни незаконно вивезли близько пів мільйона українців

Президент також зазначив, що окупанти вивезли біля 5 тисяч дітей.

Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій біля пів мільйона українців, серед яких, зокрема, діти.

Про це під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вважаємо, що близько пів мільйона людей було вивезено з окупованих територій нашої держави на території РФ, або на територію окупованого Сходу. Що стосується дітей – точної цифри немає. Пам'ятаю, що десь біля 5 тисяч... Це цифри які ми мали десь тиждень тому. Я не впевнений, що вони точні, але вони точно не менші", - сказав він.

Нагадаємо, частину дітей з Маріуполя окупанти вивезли до Владивостока.

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