Зеленский: россияне незаконно вывезли около полумиллиона украинцев

Президент также отметил, что оккупанты вывезли около 5 тысяч детей.

Российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий около полумиллиона украинцев, среди которых, в частности, дети.

Об этом во время пресс-конференции 23 апреля с украинскими и иностранными журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы считаем, что около полумиллиона человек были вывезены с оккупированных территорий нашего государства на территории РФ, или на территорию оккупированного Востока. Что касается детей – точной цифры нет. Помню, что где-то около 5 тысяч... Это цифры, которые мы имели где-то неделю назад. Я не уверен, что они точные, но они точно не меньше", — сказал он.

Напомним, часть детей из Мариуполя оккупанты вывезли во Владивосток.

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