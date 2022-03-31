Зеленський відзначив держнагородами 136 українських військових

Президент подякував кожному та кожній з них.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави.

Про це очільник України повідомив у новому зверненні 31 березня.

Зокрема, Зеленський підписав указ відзначення державними нагородами 136 військовослужбовців ЗСУ.

"Я щоденно, як завжди перед записом звернення, підписав указ про нагородження наших героїв 136 військослужбовців Збройних сил України. Я вдячний кожному і кожній з них", - сказав голова держави.

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У цьому ж зверненні йдеться, що на низці напрямків продовжуються вигнання окупантів, які більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня.

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