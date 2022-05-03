Зранку по Миколаївщині був черговий "приліт" - Кім

У вівторок, 3 травня, по Миколаївській області російська армія завдала чергового удару.
Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що загалом ситуація в області відносно спокійна.
Про це він сказав у своєму ранковому відеозверненні 3 травня.
"Тільки що "прилетіло" знов. В один район за містом", - повідомив Віталій Кім.
Голова ОВА уточнив інформацію щодо можливих постраждалих під час двох обстрілів, які сталися раніше. Попередня атака на область минулася без жертв, наголосив Кім.
До слова, увечері 2 травня російські військовіобстрілялиКорабельний район Миколаєва. Унаслідок обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, розпочалась 69 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу за 3 травня.
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