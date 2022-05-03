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Утром по Николаевщине был очередной "прилет" — Ким

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Утром по Николаевщине был очередной "прилет" — Ким

Иллюстративное фото.

Во вторник, 3 мая, по Николаевской области российская армия нанесла очередной удар.

Руководитель областной военной администрации Виталий Ким говорит, что ситуация в области относительно спокойная.

Об этом он сказал в своем утреннем видеообращении 3 мая.

"Только что "прилетело" снова. В один район за городом", — сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА уточнил информацию о возможных пострадавших в ходе двух обстрелов, которые произошли ранее. Предварительная атака на область прошла без жертв, подчеркнул Ким.

К слову, вечером 2 мая русские военные обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, начались 69 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба за 3 мая.

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