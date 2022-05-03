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В Скадовске появилась мобильная связь

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В Скадовске появилась мобильная связь

pixabay.com

В Херсонской и части Запорожской области постепенно восстанавливают связь и Интернет.

3 мая мобильная сеть появилась в Скадовске в Херсонской области, однако с доступом к Интернету по-прежнему проблемы.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев.

Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов.

Напомним, на деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет.

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