В Скадовске появилась мобильная связь

В Херсонской и части Запорожской области постепенно восстанавливают связь и Интернет.

3 мая мобильная сеть появилась в Скадовске в Херсонской области, однако с доступом к Интернету по-прежнему проблемы.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев.

Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов.

Напомним, на деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет.

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