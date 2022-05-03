В Скадовске появилась мобильная связь

В Херсонской и части Запорожской области постепенно восстанавливают связь и Интернет.
3 мая мобильная сеть появилась в Скадовске в Херсонской области, однако с доступом к Интернету по-прежнему проблемы.
Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев.
Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов.
Напомним, на деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет.
Читайте также:
- В Беларуси отключают Интернет, чтобы скрыть информацию о передвижении российских войск
- ‚Оккупанты устанавливают оборудование российского мобильного оператора "МегаФон" в Харьковской области — разведка
- Как оставаться на связи без мобильного покрытия: в Госспецсвязи посоветовали полезные приложения