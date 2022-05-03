В Одессе задержали 12 диверсантов во время комендантского часа – ОВА

В Одессе задержали 12 диверсантов во время комендантского часа – ОВА

В Одессе во время комендантского часа, длившегося полтора суток, удалось задержать по меньшей мере 12 диверсантов.

Об этом 3 апреля сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук во время телемарафона.

"Пока известно о 12 задержанных диверсантах, которые связаны в том числе с криминалитетом, который пошел на откровенное сотрудничество с врагом и имел задачу создать картинку беспорядков. Подробности чуть позже сообщим, потому что следствие продолжается, дается правовая оценка этим действиям", — сказал он.

По словам главы ОВА, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, немало боеприпасов, в том числе гранаты. Также изъята соответствующая документация, которой должны руководствоваться в своих действиях диверсанты.

Комендантский час прошел без грубых нарушений, отметил Братчук.

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"Одесситы некоторые, их очень мало конечно, пытались выйти на улицы, прогуляться скажем так. Но на это реагировали патрульные. Город живет, функционирует. Сегодня уже пошел общественный транспорт", — добавил он.

Напомним, Одесская областная военная администрация выдала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени было запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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