В Одессе задержали 12 диверсантов во время комендантского часа – ОВА

В Одессе во время комендантского часа, длившегося полтора суток, удалось задержать по меньшей мере 12 диверсантов.
Об этом 3 апреля сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук во время телемарафона.
"Пока известно о 12 задержанных диверсантах, которые связаны в том числе с криминалитетом, который пошел на откровенное сотрудничество с врагом и имел задачу создать картинку беспорядков. Подробности чуть позже сообщим, потому что следствие продолжается, дается правовая оценка этим действиям", — сказал он.
По словам главы ОВА, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, немало боеприпасов, в том числе гранаты. Также изъята соответствующая документация, которой должны руководствоваться в своих действиях диверсанты.
Комендантский час прошел без грубых нарушений, отметил Братчук.
"Одесситы некоторые, их очень мало конечно, пытались выйти на улицы, прогуляться скажем так. Но на это реагировали патрульные. Город живет, функционирует. Сегодня уже пошел общественный транспорт", — добавил он.
Напомним, Одесская областная военная администрация выдала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени было запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.
Читайте также: