В Одесі затримали 12 диверсантів під час комендантської години - ОВА

В Одесі під час подовженої комендантської години, яка тривала півтори доби, вдалося затримати щонайменше 12 диверсантів.
Про це 3 квітня повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук під час телемарафону.
"Наразі відомо про 12 затриманих диверсантів, які пов'язані у тому числі із криміналітетом, що пішов на відверту співпрацю з ворогом і мав завдання створити картинку заворушень. Подробиці трохи пізніше повідомимо, тому що слідство триває, дається правова оцінка цим діям", - сказав він.
За словами голови ОВА, було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, чимало боєприпасів, серед них гранати. Також вилучено відповідну документацію, якою мали керуватися у своїх діях диверсанти.
Комендантська година минула без грубих порушень, зазначив Братчук.
"Одесити деякі, їх дуже мало звичайно, намагалися вийти на вулиці, прогулятися скажімо так. Але на це реагували патрульні. Місто живе, функціонує. Сьогодні вже пішов громадський транспорт", - додав він.
Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу було заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
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