В Одесі затримали 12 диверсантів під час комендантської години - ОВА

В Одесі затримали 12 диверсантів під час комендантської години - ОВА

В Одесі під час подовженої комендантської години, яка тривала півтори доби, вдалося затримати щонайменше 12 диверсантів.

Про це 3 квітня повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук під час телемарафону.

"Наразі відомо про 12 затриманих диверсантів, які пов'язані у тому числі із криміналітетом, що пішов на відверту співпрацю з ворогом і мав завдання створити картинку заворушень. Подробиці трохи пізніше повідомимо, тому що слідство триває, дається правова оцінка цим діям", - сказав він.

За словами голови ОВА, було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, чимало боєприпасів, серед них гранати. Також вилучено відповідну документацію, якою мали керуватися у своїх діях диверсанти.

Комендантська година минула без грубих порушень, зазначив Братчук.

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"Одесити деякі, їх дуже мало звичайно, намагалися вийти на вулиці, прогулятися скажімо так. Але на це реагували патрульні. Місто живе, функціонує. Сьогодні вже пішов громадський транспорт", - додав він.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу було заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

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