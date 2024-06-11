ЗСУ контратакують на Харківщині: деталі від ISW

За словами російського воєнного блогера, що чисельна перевага ЗСУ у безпілотниках сприяє українським контратакам.

Сили оборони України 10 червня продовжували контратаки на північ і північний схід від Харкова на тлі обмежених наземних російських атак у цих районах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як заявив президент Володимир Зеленський, що українські війська продовжують контратаки на Харківському напрямку.

Водночас а російські воєнні блогери стверджують, що українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від обласного центру у Вовчанську.

Один з російських блогерів заявив, що чисельна перевага ЗСУ у безпілотниках сприяє українським контратакам.

Генштаб ЗСУ інформував, що російські окупанти 9 і 10 червня здійснили наземні атаки поблизу Липців (на північ від Харкова), Глибокого та Вовчанська.

10 червня російський воєнний блогер стверджував, що армія РФ атакує також поблизу Зеленого, що на міжнародному кордоні на північний схід від Харкова та на захід від Вовчанська.

До слова, аналітики Deep State повідомили про просування ворога біля Новопокровського, у Старомайорському на Донеччині. Окупанти також захопили Іванівське.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Земля під ногами окупантів горить! Ситуація на Харківщині змінилась після дозволу бити по РФ

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